Il tombe en voiture dans un trou de 5 mètres à cause de travaux non signalés

publié le 31/05/2021 à 11:53

Jean-Christophe a 50 ans et enchaîne des petits contrats dans plusieurs entreprises. Entre juillet et décembre 2020, il est à la Poste où il lui arrive de faire des horaires de nuit. C’était le cas le 9 octobre dernier. Il commence à 4h et il se rend sur son lieu de travail en voiture.

Il emprunte un grand boulevard de Clermont-Ferrand. Mais cette nuit-là le trajet ne se déroule pas comme prévu ! Il tombe dans un trou de 5 mètres de profondeur. Des travaux étaient réalisés sur la voie sans signalisation, ni panneau, ni barrière. Un témoin appelle rapidement les pompiers et la police. Plus de peur que de mal.

Il sort de l’accident avec quelques blessures et un arrêt de travail de 10 jours. Mais son véhicule n’est pas dans le même état. Celui-ci est expertisé et décrit comme économiquement irréparable. Il contacte l’agence de travaux qui lui fait passer par son assurance. Il met en lien son assurance et la leur. Entre temps, l’épaviste qui garde sa voiture lui réclame 1.674 euros de frais de gardiennage.

Sa voiture tombe dans un trou de 5 mètres Crédit : RTL

Jean-Christophe ne peut pas s'acheter une nouvelle voiture

Facture que Jean-Christophe règle en décembre avec les 50 euros de casse. Depuis, son assurance n’arrive pas à avoir de réponse de l’assurance adverse pour prendre en charge les frais occasionnés par l’accident.

Depuis cet accident, il est très embêté financièrement et ne peut pas s'acheter une nouvelle voiture. Il a des charges à payer, notamment des retards sur ses loyers, et 6.924 euros pourraient grandement l'aider. Depuis octobre, le choc est encore présent. Il attend que le dossier soit clos pour tourner définitivement la page.

