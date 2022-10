INVITÉ RTL - LVMH : "Un employé gagne en moyenne 52.000 euros par an", explique Antoine Arnault

Le groupe LVMH ouvre les portes de ses 57 maisons au public depuis vendredi à l'occasion des "journées particulières". À cette occasion, Antoine Arnault, directeur général de Berluti, fils de Bernard Arnault et administrateur du groupe LVMH était l'invité de Mohamed Bouhafsi dans Focus Dimanche. Alors que ce dimanche 16 octobre à Paris se déroule la "marche contre la vie chère", contre les fins de mois de plus en plus difficiles pour les Français, Antoine Arnault a évoqué le niveau de rémunération des employés du groupe LVMH.

Un employé chez LVMH gagne "en moyenne 52.000 euros par an sans les primes, sans la participation, sans l'intéressement, qui est de 9.000 euros par an et par salarié. C'est beaucoup plus que la moyenne française. On sait aussi être solidaire, proposer énormément de CDI, 95% de nos employés sont en CDI. Bien évidemment on subit aussi l'inflation, nos prix augmentent mais nos salaires aussi augmentent", assure-t-il.

La colère sociale, "on la comprend bien entendu, en revanche je ne suis pas commentateur politique, je suis acteur économique. On devrait se réjouir qu'un groupe comme LVMH performe", ajoute Antoine Arnault qui précise que "chez Louis Vuitton, la plus grosse entreprise du groupe, les salariés ont 18 mois de salaire".

