Climat : pourquoi la Cour des comptes plaide pour une réduction du nombre de vaches en France

Pour agir en faveur du climat, la Cour des comptes préconise de réduire aussi vite que possible le nombre de vaches présentes sur le territoire. Les sages de la rue Cambon arguent que les vaches sont trop chères et qu'elles polluent. Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane appelle nécessairement une réduction importante du cheptel.

En effet, le méthane est un gaz que produisent les vaches en ruminant. Il est responsable de 12% des émissions du pays. Un chiffre considérable. Et puis avec 4,3 milliards d'euros d'aides publiques par an, l'élevage bovin demeure, de loin, l'activité agricole la plus subventionnée d'Europe.

La réduction du nombre de bovins en France a déjà commencé : -2% pour les vaches laitières, -1,5% pour les vaches à viande entre 2020 et 2021 et ça s'accélère dit la Cour des comptes. Malgré les aides publiques, sans subventions supplémentaires, 9 élevages sur 10 seraient déficitaires. Les sages proposent donc d'aider les éleveurs les plus en difficulté à changer de métier.

Tout cela inciterait aussi les consommateurs à réduire leur consommation de viande. Car en France, on estime qu'un tiers des adultes consomment trop de viande rouge (plus de 500 g/semaine, ndlr).

