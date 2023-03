Pourquoi les vaches sont toujours parallèles dans les champs ?

Vous avez peut-être remarqué ce phénomène quand vous traversez les campagnes, en voiture, en train… les vaches sont souvent dans le même sens pour brouter ! Nous avons demandé à plein d’éleveurs de nous expliquer cette curiosité et nous n'avons jamais obtenu la même réponse. Pour certains, elles broutent pour ne pas avoir le soleil dans les yeux, pour être contre le vent, ou peut-être que ça facilite l’arrachage de l’herbe… Un éleveur nous a dit qu’elles regardaient en direction du chemin de fer pour voir passer les trains... Et d’autres s’en fichent complétement.



Mais nous avons trouvé une explication scientifique à ce positionnement. Une étude publiée dans la très sérieuse revue de l’Académie nationale américaine des sciences… Elle démontre que les vaches, les moutons et les cervidés auraient tous tendance à brouter avec leur corps orienté selon un axe nord-sud. Elles auraient une boussole interne…

Pour établir ce constat, ils ont regardé des images sur Google Earth de 8.500 bovins dans plus de 300 pâturages et plaines autour du globe. Ils ont ajouté près de 3.000 cervidés en République Tchèque. Tous sont dans le même axe, le même sens ? Difficile à dire, car avec Google Earth, ils ont du mal à distinguer la tête du derrière… Mais ils en ont conclu que les vaches avaient un sens géomagnétique qui agit donc comme une boussole intérieure… Un peu comme les oiseaux migrateurs qui arrivent, eux aussi, à s’orienter.

Le magnétisme animal est étudié depuis deux siècles. Il est montré que les abeilles, les dauphins, les pigeons se déplacent en fonction de l’axe nord sud de la terre. Mais pour les vaches, à quoi cela peut-il bien servir ? Personne n’en sait rien. Peut-être ont-elles gardé cette particularité de leurs ancêtres sauvages, les aurochs. Les vaches sont un mystère.

