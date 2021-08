Zoo de Beauval : quand connaîtra-t-on le prénom des bébés pandas nés cette nuit ?

Ils sont nés aux alentours d'une heure du matin. La célèbre Huan Huan a mis au monde deux petits pandas de moins de 150 grammes dans la nuit de dimanche à lundi. RTL a suivi l'arrivée des deux petites têtes roses au Zoo de Beauval.

Vers 00h30 la célèbre maman panda a perdu les eaux. À 1h03, Huan Huan a donné naissance à un premier bébé sous la surveillance de deux soigneuses venues spécialement de Chine. Le second bébé est né 7 minutes plus tard. La maman d'une centaine de kilos tient dans sa gueule les deux petits de 149 et 128 grammes.

"C'est une émotion de joie énorme", a confié le directeur du zoo de Beauval, Rodolphe Delord qui reste vigilant : "Je regarde si les bébés sont vivants, parce que la fois dernière lorsqu'il y en avait qui était décédé il était blanc dès la naissance, c'est-à-dire qu'il n'était pas irrigué, il manquait d'oxygène. Là, les deux semblent en bonne santé, c'est incroyable", se réjouit-il.

Pour connaître les prénoms des deux bébés pandas, il faudra d'abord connaître avec certitude leur sexe. À priori, ce sont des jumelles. Dans 100 jours, sera organisée en Chine une cérémonie du nom. Une liste de prénoms sera alors proposée, mais au final, c'est la Première dame chinoise qui choisira.