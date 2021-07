Zoo de Beauval : Huan Huan attend un nouveau bébé panda

Instant câlin entre Yuan Meng, 5 mois, et sa maman Huan Huan

Un nouveau bébé panda à Beauval. Huan Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au ZooParc du Loir-et-Cher, est bien une nouvelle fois enceinte, a annoncé ce mardi 20 juillet le zoo. Selon le zoo, la naissance devrait avoir lieu fin juillet ou début août.

"L'échographie d'il y a quelques heures a confirmé la présence d'un embryon de panda chez notre femelle Huan Huan", a indiqué un porte-parole du zoo. "Les équipes vétérinaires ont enfin aperçu ce qu'ils espéraient : un minuscule embryon de bébé panda" mesurant 1,74 cm de long. Les échographies doivent désormais se poursuivre deux fois par semaine, si Huan Huan se montre coopérative avec les vétérinaires. À ce stade de la gestation, la femelle panda cherche à dormir le plus possible, mangeant "de moins en moins" jusqu'à la mise bas.

Fin mars, les deux pandas géants, Huan Huan et Yuan Zi, l'une des principales attractions du Zoo de Beauval, avaient tenté de s'accoupler, sous l'œil des vétérinaires et soigneurs. Une insémination artificielle avait également été réalisée par précaution, la femelle panda n'étant féconde que 24 à 48 heures par an.

Grâce à cette technique, Huan Huan avait déjà donné naissance à Yuan Meng, le 4 août 2017. Agé de 4 ans, le premier panda né en France pèse désormais plus de cent kilos.