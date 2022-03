Wordle : Sutom, Heardle, Cémantix... Ces autres jeux qui vont vous rendre accro

Depuis plusieurs mois, des cases vertes, grises et orangées ont envahi nos fils d'actualité sur Twitter. Le jeu en anglais Wordle a rapidement su attirer de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Son principe est simple : il suffit de deviner un mot. Celui-ci n'est composé que de cinq lettres, les joueurs ont alors un nombre d'essais limité pour tenter de le découvrir. Wordle se limite à un seul mot par jour. Alors, on a rapidement fait le tour.

Rapidement, une version française du jeu, inspiré du célèbre jeu de France 2 Motus, a vu le jour : SUTOM. L'idée est la même : découvrir un mot par jour. Le tout en reprenant le code couleur du jeu qui avait été diffusé pendant près de 20 ans.

Vous aimez la musique et vous autoproclamez imbattable au blindtest ? Heardle est fait pour vous. Comme les deux jeux cités ci-dessus, une nouvelle épreuve vous attend chaque jour, à la différence près qu'il s'agit de musique. Un extrait musical est proposé, vous avez alors six essais pour retrouver le titre de la chanson et l'artiste qui la chante. L'objectif est de trouver avec le moins d'essais possible.

Cémantix, Worldle et Nerdle

Pour revenir sur le domaine des mots, Cémantix s'adresse aux joueurs les plus persévérants. Un nouveau mot chaque jour, comme tous les autres jeux, mais cette fois-ci vous n'avez aucune indication sur sa taille. Pour le trouver, vous devez inscrire des mots en essayant de vous en approcher le plus possible contextuellement. En fonction de cette proximité, le mot que vous avez inscrit sera noté entre 1 et 1.000. Plus il se rapproche du mot secret, plus son score est élevé.

Si vous préférez la géographie au vocabulaire, Worldle devrait répondre à vos attentes. Tous les jours, l'image d'un territoire ou d'un pays est affichée. Vous devez retrouver duquel il s'agit en six essais ou moins. Après chaque échec, Worldle vous propose la distance, la direction et la proximité entre votre essai et le pays cible.

Enfin, Nerdle propose un savoureux mélange entre Des chiffres et des lettres et Motus. Vous avez six essais pour trouver le calcul mystère du jour. Le bon chiffre au bon endroit est affiché en vert, au mauvais endroit en violet et si le chiffre n'apparaît pas dans le calcul mystère, alors il apparait en noir. Nerdle s'avère toutefois assez complexe pour les novices.