Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova étaient sur RTL pour parler de leur film Woman, un documentaire qui raconte la condition féminine dans 50 pays, à travers le témoignage de 2.000 femmes. "Pendant des décennies, si les femmes n'ont pas parlé, ce n'est pas forcément qu'elles n'avaient pas envie de parler, explique Anastasia Mikova. C'est que la société toute entière, partout dans le monde, plus ou moins, leur disait : 'Mais n'y allez pas. Pourquoi vous allez vous exposer ? Pour la famille, ça va être compliqué.' Les femmes se sont murées dans cette honte, en se disant 'je vais le garder pour moi.'"

"Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, où les femmes ne veulent plus rester enfermées là-dedans, raconte la réalisatrice. Évidemment, nous nous sommes dits que la libération de la parole n'est qu'un pas, mais c'est un pas très important. À partir du moment où tu te la réappropries ton histoire, elle t'appartient. Plus personne ne peut parler pour toi."

"Ce film est devenu féministe, avec toutes les femmes qui travaillent avec moi, confie Yann-Arthus Bertrand. Mais je voulais faire un film sur les injustices. Pourquoi les plus pauvres sont des femmes ? Pourquoi les illettrés sont des femmes ? Pourquoi les femmes font 50 % du travail de l'humanité mais ne possède que 1 ou 2 % du monde ? Pourquoi il n'y a que 2 ou 3 % de femmes dans les prisons françaises ?"

"Anastasia voulait parler de choses plus intimistes, explique le reporter. C'est ça qui est fort dans ce film. Ce n'est pas un catalogue d'injustices, c'est un grand film d'amour sur les femmes avec le bon et le mauvais."