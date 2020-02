Femmes scientifiques : les grandes oubliées de l'Histoire

et Thomas Hugues

publié le 25/02/2020 à 20:00

Astronomes, physiciennes, biologistes, il y a toujours eu des femmes scientifiques, et ce, depuis l'Antiquité. Mais pourquoi ont-elles disparu des livres ? Avec notre invitée la journaliste Afsané Sabouhi on découvre le destin hors du commun de Marthe Gauthier, de Rosalind Franklin, de Mary Anning et de Jeanne Villepreux-Power.

Comment Marthe Gauthier découvre-t-elle la trisomie 21 ? Pourquoi est-elle évincée de cette découverte ? Pourquoi Rosalind Franklin n'a t-elle pas obtenu de prix Nobel pour ses découvertes sur l'ADN ? Pour le nom de Mary Anning, talentueuse chasseuse de fossiles, n'est-il pas cité dans les musées ? Comment Jeanne Villepreux-Power, reconnue de son vivant, va-t-elle sombrer dans l’oubli ?

Notre invitée nous racontera les processus qui tendent à insensibiliser les femmes dans le monde scientifique et les solutions mises en place pour les réhabiliter.



à lire : "Ces femmes de science que l’Histoire a oubliées" dans Ça M’intéresse



