Votre empreinte carbone bientôt affichée sur votre facture téléphonique

publié le 21/02/2020 à 06:29

Nous utilisons tous une quantité de données tous les mois pour envoyer des mails, visionner des vidéos, conserver des milliers de photos. Nous consommons un certain nombre de gigaoctets. Nous avons un impact sur le climat : les opérateurs vont devoir le chiffrer et nous le dire.

L'Ademe, l'agence de l'environnement, a calculé combien ces données consomment d'énergie. Combien télécharger une vidéo émet de CO2, car elle est stockée quelque part dans des data-center, de gros ordinateurs qui chauffent. Combien consomme aussi la transmission de données, car il faut les envoyer avec des machines et les recevoir avec d'autres.

Les opérateurs vont devoir calculer tout ce que nos usages sur Internet consomment et le traduire en émission de carbone. Ce sera obligatoire en 2022.

Comment les opérateurs vont nous informer ?

Personne n'en sait rien pour l'instant. Il serait stupide, évidement, qu'ils nous envoient un mail ou un SMS. La secrétaire d'état Brune Poirson leur a demandé jeudi 20 février de se mettre au travail. Ça pourrait être ajouté sur notre facture. Sauf que plus personne n'épluche sa facture aujourd'hui. Ils ont deux ans pour trouver une solution pour qu'on ait tous a peu près une idée des impacts de ce qu'on fait sur internet.

Ensuite, l'idée n'est évidemment pas non plus d'interdire Internet et de revenir à la bougie. Mais de mieux maîtriser nos usages. Déjà, la moitié de l'énergie utilisée, c'est pour faire fonctionner nos machines : téléphone, tablette, ordinateur ou box. Une box, selon l'Ademe, consomme autant qu’un réfrigérateur. Si vous l'éteignez quand elle ne sert pas, la nuit ou en vacances, vous économisez environ 30 euros par an. Et si tout le monde le fait, ça réduit les émissions de gaz a effet de serre assez fortement.

Nettoyer sa boîte mail et sa bibliothèque photo

Un autre levier réside dans le stockage des données. Évitez d'archiver trop de mails et de photos. 25% des émissions liées au digital sont dues aux data-centers, donc aux données que nous stockons.



Il est conseillé de nettoyer sa boite mail de temps en temps, tout comme ses albums de photos. C'est bête à faire et c'est efficace. Désactivez aussi les fonctions GPS, Wifi et Bluetooth quand elles ne sont pas utiles.



L'idée derrière cette initiative, c'est de continuer a faire autant de photos, de vidéos et de surf Internet que nous le désirons, mais en gérant un peu mieux nos données et nos appareils. Si tout le monde le fait, ça peut avoir un impact. Le secteur du numérique est responsable aujourd'hui de 4% des émissions mondiales. Ce chiffre pourrait doubler d’ici à 2025.