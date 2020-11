Vivons-nous dans une société du sans contact ?

publié le 16/11/2020 à 05:55

Les technologies numériques avaient pour vocation initiale de nous simplifier la vie mais leur impact va bien au-delà d’un quotidien facilité : elles nous sont aujourd’hui devenues indispensables. Paradoxalement, l’hyperconnexion, censée nous mettre en lien, nous tient plus que jamais à distance les uns des autres, chacun figé derrière la solitude de son écran de smartphone, de tablette ou d’ordinateur.

Et la crise du covid 19, qui nous empêche de nous réunir, de nous toucher, de nous prendre dans les bras, de nous embrasser, accentue encore plus cet écart qui se creuse entre le virtuel et le réel…

Vivions-nous dans une société du sans contact ? Est-il possible de nous affranchir de nos écrans pour retrouver le goût authentique de l’autre ?

Invités

- François Saltiel, journaliste, réalisateur, producteur, auteur de '' La société du sans contact" chez Flammarion.

La société du sans contact