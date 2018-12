publié le 23/12/2018 à 18:10

Au lendemain de heurts à Paris entre manifestants "gilets jaunes" et policiers à moto dont les vidéos ont fait le tour des médias et indigné le gouvernement, le parquet de Paris a annoncé ce dimanche 23 décembre l'ouverture d'une enquête pour "violences volontaires" commises contre des policiers.



Confiée au 1er district de la police judiciaire parisienne, l'enquête porte sur des "violences volontaires avec arme en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique et dégradations de biens publics", a précisé le parquet, sans plus de détails.

La scène s'est déroulée au croisement de l'avenue George V et des Champs-Elysées, en fin de journée le 22 décembre alors que les forces de l'ordre évacuaient progressivement les Champs, au sixième samedi consécutif de manifestations de "gilets jaunes".

VIDÉO - Un policier sort son arme à feu alors que des motards de la police sont attaqués sur les #ChampsElysées : nouvelles images de la scène. #GiletsJaunes #ActesVI pic.twitter.com/j8vpLuMbCK — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 décembre 2018

Usage de grenades de désencerclement

Sur des vidéos, on voit des policiers à côté de leurs motos, en difficulté face à l'avancée des manifestants, faire notamment usage de grenades lacrymogènes et de désencerclement, sans parvenir à les arrêter.



Trois de ces motards, casqués, sont alors pris à partie par des manifestants qui font tomber une de leurs motos et leur jettent des pavés et des trottinettes.

Un policier dégaine son pistolet

Les policiers les repoussent dans un premier temps, à coups de pieds et de gaz lacrymogène notamment. L'un d'eux dégaine alors son pistolet en le pointant sur un manifestant, avant de le remettre rapidement dans son étui.



Alors que les policiers tentent de remonter sur leurs motos, ils sont attaqués par une vingtaine de manifestants, qui ne portent pas tous de "gilets jaunes".

Les fonctionnaires obligés de fuir

Débordés, les motards, membres de la Compagnie de Sécurisation et d'intervention (CSI), réussissent à repartir sur deux motos, laissant la troisième couchée sur la chaussée.



Les manifestants s'en prennent alors à la moto à coups de pieds, avant d'être repoussés par les forces de l'ordre. Des policiers la récupéreront peu après en la redémarrant. Il n'y avait pas eu d'interpellation à l'issue de ces faits, a précisé la préfecture de Paris.

Les policiers en situation de légitime défense ?

"Un policier sort effectivement son arme en protection de ses collègues, il n'en fait pas usage, il protège ses collègues pour faire reculer les assaillants. Ce policier devra faire un rapport, ce sont les règles", a expliqué samedi soir sur BFMTV, Laurent Nuñez, le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Le fonctionnaire a-t-il agi dans le cadre de la légitime défense ?



Pour l’heure, tout laisse à penser que cette notion sera retenue alors que le policier en question ne sort son arme que quelques secondes et n'en fait pas usage.



La loi sur la légitime défense a en plus été assouplie en février 2017. Elle indique que policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes dans cinq situations, notamment lorsque des personnes armées menacent leur vie, leur intégrité physique ou celles d'autrui.

Indignation de l'exécutif

Peu après les faits, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a jugé que les policiers avaient eu "une attitude exemplaire face à des attaques inqualifiables".

Une attitude exemplaire face à des attaques inqualifiables.https://t.co/hQSRpe2iMe — Christophe Castaner (@CCastaner) 22 décembre 2018

Le Premier ministre Édouard Philippe a fustigé ce dimanche sur Twitter "des agressions d'une violence inouïe contre des policiers".

Un simulacre de décapitation du chef de l’Etat… Des agressions d’une violence inouïe contre des policiers… Des gestes antisémites en plein Paris… Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et de sanctions pénales. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 23 décembre 2018

"Les réponses judiciaires les plus sévères seront apportées", a aussi déclaré dimanche Emmanuel Macron, en déplacement au Tchad, en faisant allusion à ces débordements.