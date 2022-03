VIDÉO - "Zone Interdite" : le témoignage poignant de Sylvie, 51 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est un fléau qui malheureusement progresse d'années en années. Il y a 36 millions de malades d'Alzheimer dans le monde et on estime que ce chiffre devrait doubler dans 20 ans. En France, on compte un million de malades d'Alzheimer et à ce jour, aucun traitement ne freine l'avancée de la maladie.

À Belfort, Sylvie, 51 ans, a appris il y a deux ans qu'elle était atteinte par la maladie. Depuis, elle a peur de rester seule, quand son mari travaille, sa mère veille sur elle. "Je mets un minuteur parce que j'oublie toujours ce qui est dans le four", dit-elle. "Elle oublie tout, surtout si elle est seule", raconte sa mère.

Quand on ne la connait pas, difficile d'imaginer que Sylvie est malade. Pourtant, son quotidien est déjà bouleversé. "Je me suis perdue en allant chez ma copine l'autre fois. Je ne savais plus où elle habitait. Je peux laisser ma voiture en route, la laisser en marche et sortir", confie-t-elle.

Sylvie doit également programmer à plusieurs heures de la journée des alarmes sur son téléphone pour ne pas oublier de manger, de prendre ses médicaments ou encore de boire. À cause de ce dernier oubli, elle confie avoir des problèmes aux reins.

Retrouvez Zone Interdite ce dimanche 5 mars à 21h10 sur M6, ou en replay sur 6Play.