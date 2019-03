publié le 09/03/2019 à 14:28

Alors que les lanceurs de balles de défense (LBD) sont toujours décriés, le maire de Phalsbourg en Moselle les a interdits pour l'acte XVII des "gilets jaunes", ce samedi 9 mars. Pour limiter leur dangerosité, une start-up bretonne a trouvé un moyen d'améliorer le lanceur pour le rendre intelligent.



Elle a créé un petit boîtier, qui se place directement sur le LBD. Le boîtier analyse à la fois la hauteur du tir et la stabilité du tireur. Un dispositif qui pourrait tout changer, puisqu''il va permettre d'indiquer en temps réel à l'opérateur si son tir est conforme ou non", explique Gaël Guillerm, le président de Redcore SAS.

Sur le boîtier est intégré une LED de couleur. Si le tir est conforme, la lumière est verte, en revanche si le tir est risqué, elle passe au rouge. Ces signaux de couleur sont générés grâce à un viseur holographique, qui reconnaît une silhouette humaine et indique au récepteur si la tête est visée ou non et si la distance de la cible est suffisante.

Un bon indicateur pour son utilisateur, qui fait donc feu en connaissance de cause. Toutes les données sont enregistrées dans une boîte noire.



La police municipale de l'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, a décidé de le tester la première, pour six mois. Un double avantage et ainsi "avoir une véritable transparence et garantir la sécurité à la fois aux usagers et aux agents", explique Nicolas Langlin, chef de service de la police municipale de l'Haÿ-les-Roses.