"Gilets jaunes" : le préfet de police défend le LBD après un autre incident

et AFP

publié le 03/03/2019 à 17:36

Le préfet de police de Paris a de nouveau justifié ce dimanche l'usage du lanceur de balles de défense (LBD) dans les manifestations de "gilets jaunes". Une prise de position qui intervient au lendemain d'un nouvel incident relatif à la blessure au visage d'un homme en marge du défilé parisien.



Cette blessure au visage, dont les circonstances restent à éclaircir et qui fait l'objet d'une enquête confiée par le parquet à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), est intervenue alors qu'il "y a eu quatre tirs de LBD seulement" samedi lors de l'acte 16 des "gilets jaunes", a indiqué sur BFMTV le préfet de police Michel Delpuech.

"Dès que j'aurai, et ce sera le cas (dimanche) après-midi, le rapport détaillé sur les circonstances de l'événement, je le transmettrai bien sûr à l'IGPN et je verrai en interne (...) les initiatives à prendre si la règle de droit n'a pas été respectée", a-t-il précisé. Depuis le début de ce mouvement de contestation inédit, la "police des polices" est saisie "d'une centaine de cas" d'accusations de violences policières. "À l'heure où je vous parle, il n'y a eu encore aucune sanction engagée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas", a déclaré Michel Delpuech.

2.800 interpellations depuis novembre

Selon le préfet de police, les forces de l'ordre ont "absolument besoin" du LBD en raison du "contexte" de violences et "d'émeutes urbaines". Cette arme dite "intermédiaire" est l'objet de vives controverses en France pour le nombre de blessés graves qu'elle a provoqués depuis le début du mouvement social, et plusieurs institutions ont demandé sa suspension.



Depuis la mi-novembre, les forces de l'ordre ont procédé à "près de 2.800 interpellations dans la capitale", en majorité de "'gilets jaunes' classiques", des "gens qui sur le pavé parisien se laissent aller par désinhibition, par mimétisme", a-t-il dit. Samedi, 38 personnes ont été interpellées à Paris, selon la préfecture de police et le parquet.