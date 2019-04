et Cassandre Jeannin

Smombie, le terme est peu courant mais désigne un phénomène bien connu et particulièrement dangereux. Mot valise composé de smartphone zombie, il représente les personnes qui ont le regard rivé sur leurs téléphones portables lorsqu'elles traversent la rue. Ces piétons inconscients sont de plus en plus victimes d'accidents dont le nombre a augmenté de 17% le mois dernier.



6 Français sur 10 reconnaissent regarder leurs téléphones quand ils marchent, totalement déconnectés de l'environnement extérieur. "Je regarde toujours mon portable ou ma liseuse" reconnaît une jeune femme dans la rue. "C'est pas bien je sais bien mais bon voilà" ajoute-t-elle.

De cette manière, les piétons se mettent potentiellement en danger. Un homme explique ne pas faire attention au trafic parce qu'il est "pressé" mais "habituellement" il regarde où il va et ce qu'il fait, surtout à Paris. En France, l'année dernière, 475 piétons ont été tués. Même sur des passages dédiés il peut y avoir danger. Selon la dernière note de la sécurité routière, 10% des accidents corporels sont liés à l'usage du téléphone portable.

Peut-on être sanctionnés ?

Pour l'instant, les smombies français ne sont pas sanctionnables mais d'autres pays s’attellent au sujet notamment la Corée du Sud. Là-bas, 1.600 piétons sont morts en 2017 pour une population inférieure à celle de la France. En banlieue de Séoul, grâce à des capteurs et des caméras thermiques, ils reçoivent un message sur leur smartphone quand une voiture approche. Ainsi, ils sont prévenus du danger.



À Tel-Aviv (Israël), la municipalité fait un test en installant des bandes lumineuses au sol pour ceux qui ne lèvent pas la tête. Quand le feu passe au vert, il y a des signaux verts sur des plots et la route. À Hawaï, les autorités sanctionnent. Si vous traversez sans regarder, vous risquez une amende de 30 euros et 85 euros en cas de récidive.