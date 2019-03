Le "smombie", le phénomène qui inquiète de nombreux pays

publié le 30/03/2019 à 08:49

C’est un problème de plus en plus sérieux pour la sécurité routière. Alors que le nombre de tués sur les routes a augmenté de 17% le mois dernier, le nombre de piétons accidentés est lui aussi en hausse.



En première ligne ? Les piétons qui traversent le regard rivé sur leur téléphone. On les appelle les "smombies", un mot-valise formé à partir de smartphone et de zombie. Car, il est vrai que l'on ressemble rapidement à un zombie lorsqu'on ne quitte plus son téléphone des yeux dans la rue.

Selon une étude réalisée par Ford, près de 6 utilisateurs sur 10 avouent ne pas décoller les yeux de leur téléphone en traversant la route. Une attitude extrêmement dangereuse... En France, près de 10% des accidents corporels sont liés à l’usage du portable.

Et le nombre de piétons tués est en constante augmentation dans l'hexagone mais aussi dans de nombreux pays. Ainsi aux États-Unis, selon des chiffres publiés cette semaine, 6.000 piétons sont morts l'an dernier dans un accident de la route. Soit son plus haut niveau depuis 1990. Les États-Unis comptent environ 19 piétons tués pour un million d'habitants, alors qu'à titre de comparaison, ce chiffre est de 7 en France.

Les SUV, une autre explication

Mais les smartphones ne sont pas la seule explication. Les SUV ont aussi leur part de responsabilités. En quatre ans, un bond de 50% des accidents impliquant ces véhicules a été enregistrés.



Ces voitures, qui ressemblent à des 4x4, sont effectivement plus hautes que la moyenne. Et cela est très mauvais en cas de choc avec un piéton puisque les risques de séquelles voire de mort sont trois fois plus importants qu'avec une berline ordinaire. Dès lors, l'inquiétude est réelle alors que les SUV représentent désormais un tiers des ventes de voitures neuves.



Comment luter contre les "smombies" ?

Face à ces chiffres, certaines villes ont décidé d'agir en proposant des systèmes de prévention. C'est le cas à Tel Aviv notamment, où la municipalité vient d’installer les premières bandes lumineuses au sol devant un passage protégé. Ces bandes connectées aux feux de circulation sont destinées à avertir les piétons trop distraits par leur smartphone pour éviter qu’ils ne se fassent écraser. Couleur verte je passe, rouge je m'arrête...



En Corée du Sud, cela va plus loin puisque le passage intègre, en plus des lumières au sol, des radars et des caméras thermiques afin de détecter les voitures en approche. Ainsi, lorsqu'un piéton distrait traverse un message de mise en garde est projeté au sol "attention, une voiture arrive". Une notification est alors envoyé sur le smartphone via une application. Et les premiers résultats sont concluants avec 85% d’accidents en moins.



Enfin, Honolulu, à Hawaï, a opté pour une solution radicale. Si vous traversez la rue en regardant votre téléphone portable, vous risquez une amende de 35 dollars, soit près de 30 euros. Et même 85 euros si vous recommencez... Dissuasif !