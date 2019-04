publié le 01/04/2019 à 12:40

Alors que le dernier jour pour finaliser les dossiers sur Parcoursup approche (mercredi 3 avril ndlr), les futurs bacheliers doivent confirmer leurs vœux d'orientation parmi lesquels peuvent figurer celui des classes passerelles.



L'été dernier, le ministère de l'enseignement supérieur avait annoncé la création de 2.000 places en classes passerelles afin de venir en aide aux bacheliers pro qui n'avaient pas obtenu de places en BTS. Ces classes ouvertes dans toutes les académies doivent permettre aux jeunes sans affectation, de mieux se préparer pour accéder cette année au BTS de leur choix.

Au total, 2.250 élèves ont été répartis réparties en 139 classes de 15 à 20 membres, qui se trouvent généralement dans des lycées professionnels. Beaucoup de bacheliers avaient refusé cette proposition de classe passerelle l'an dernier parce qu'ils ne savaient pas en quoi cela consistait réellement.

Les objectifs des classes passerelles sont de consolider les acquis, travailler la méthodologie et d'accompagner les jeunes dans leur choix d'orientation. Des professeurs volontaires assurent les heures de cours qui sont une transition grandeur nature entre la classe de terminale et l'entrée en BTS.

Une formation qui cherche à s'améliorer

Les classes passerelles sont un laboratoire pédagogique avec des projets interdisciplinaires à inventer. Les enseignants du programme reconnaissent qu'ils ont eu peu de temps pour les préparer et affirment qu'ils seront vraiment au point à partir de l'année prochaine.



Les élèves de ces classes passerelle ont un statut d’étudiant et peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur. Pendant l'année, ils ont fait des stages en entreprise et vécu des semaines d'immersion en BTS pour affiner leur vœux d'orientation. Il y en a qui ont d'ailleurs changé d'idée par rapport à l'année dernière et qui ne postulent plus dans le même BTS.



2.250 places ont donc été créées mais ça ne veut pas dire qu’il y a précisément 2.250 étudiants en classe passerelle actuellement. Certains n’y sont restés que quelques semaines pour finalement intégrer des BTS où des places s'étaient libérées tandis que d'autres sont partis, découragés, ou se disant que finalement les études n'étaient pas faites pas pour eux.

Une grande liberté pédagogique pour les enseignants

Il ne suffît pas d’être en classe passerelle pour avoir sa place assurée en BTS. Par décret, le gouvernement a bien créé une admission de droit en BTS mais seulement si le candidat obtient un avis favorable. Après consultation de l'équipe pédagogique, le proviseur du lycée de la classe passerelle formule l'avis sur Parcoursup pour chaque vœux émis cette année. Les critères sont : l'assiduité, l'investissement, la motivation, le niveau et les chances de réussite. Tous ne bénéficieront pas d'un avis favorable.



Le lycée Poquelin de Saint Germain en Laye dans les Yvelines a ouvert l'une des 139 classes passerelles à la rentrée 2018. Elle compte, à ce stade de sa première année d'existence, 15 bacheliers professionnels du tertiaire sans affectation, qui n'ont pas été accepté en BTS, après avoir décroché leur bac l'été dernier. Ce sont les premiers à tester ce dispositif inédit.



Les enseignants de cette formation ont constitué un projet interdisciplinaire qui tournait autour de l'accueil des jeunes enfants à la crèche. Les professeurs volontaires, sollicités à la rentrée par l'équipe de direction du lycée, ont bénéficié d'une grande liberté pédagogique dans leur enseignement en classe passerelle, afin de préparer au mieux leurs élèves, à pouvoir intégrer un BTS.