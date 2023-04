VIDÉO - Roselyne Bachelot s’insurge contre la réécriture des romans d'Agatha Christie

Roselyne Bachelot, Tugdual Denis et Pierre Jacquemain sont les invités de Eric Brunet et de Aurélie Herbemont

Les romans d'Agatha Christie font parler d'eux ces derniers temps : en cause, la réécriture des éditions françaises de la célèbre romancière britannique. Cette révision des œuvres veut remplacer des termes jugés offensants aujourd'hui, notamment sur le physique ou l'origine de certains personnages. Invitée de l'émission On refait le monde sur RTL, Roselyne Bachelot a réagi à ce phénomène de réécriture.

Relatant une discussion avec un sociétaire de la Comédie Française, ce dernier lui aurait partagé sa crainte que de ne plus pouvoir jouer les pièces de Molière d'ici dix ans. L'ancienne ministre cite d'ailleurs une tirade de Chrysale sur les femmes, issue de la pièce Les Femmes savantes pour appuyer son propos. "J'ai aussi revu Le Bourgeois Gentilhomme récemment. La moquerie sur les Turcs est tout simplement incroyable !"

"Lorsque ce sociétaire dit qu'on ne pourra plus jouer Molière, je crains qu'il n'ait raison", conclue-t-elle en soulignant néanmoins le "racisme" qui teinte les pièces. En 2020, alors ministre de la Culture, Roselyne Bachelot avait déjà réagi au changement de titre du roman Les dix petits nègres d'Agatha Christie, rebaptisé depuis Ils étaient dix. Alors que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement à cette époque, avait déclaré "On ne règle pas les problèmes d'aujourd'hui avec des œuvres du passé", la ministre s'était alors dite "heureuse" de cette modification, précisant que cela permettrait de ne pas "blesser un certain nombre de personnes".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info