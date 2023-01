"Quelle époque !" : le ministère de la Culture pendant le covid, raconté par Roselyne Bachelot

À l'occasion de la sortie de son livre 682 jours, le bal des hypocrites, Roselyne Bachelot est revenue dans Quelle époque ! sur son rôle de ministre de la Culture à l'arrivée des premières restrictions liées à l'épidémie de coronavirus.

Un peu moins de trois ans après le premier confinement, Roselyne Bachelot raconte sur France 2 les coulisses de ce qu'elle appelle un "contre-ministère de la Culture." Elle se confie sur une période difficile : "Être ministre de la Culture quand les salles de cinéma sont fermées, quand les salles de spectacle sont fermées, quand les artistes et tous ceux qui sont dans le monde de la culture souffrent, c'est évidemment une souffrance incroyable."

Roselyne Bachelot dévoile notamment dans son livre que son rôle n'a pas toujours été pris au sérieux au sein du gouvernement. Notamment avec le ministère de l’Économie et des Finances, où elle rapporte qu'elle a été accueillie avec des rires et une phrase : "C'est encore Bachelot et ses cultureux, il n'y a qu'à attendre qu'elle ait fini son numéro et on passera aux choses sérieuses."

