Agatha Christie : la disparue de l'Étang du Silence

C'est l'épisode le plus obscur, et peut-être le plus sombre de la vie d'Agatha Christie. Elle ne l'a même pas évoqué dans son autobiographie. Pendant onze jours, au mois de décembre 1926, l'écrivaine est portée disparue, comme effacée, par une nuit glaciale, de la surface de l'Angleterre. L'enquête policière a employé les grands moyens pour retrouver Agatha Christie.

Les journaux de Londres se sont déchaînés comme jamais. Tout un pays a vécu au rythme de ces recherches et de ces questions qui alimentent le suspense, car toutes les pistes sont envisagées. L'enquête sur le terrain s'est poursuivi sans relâche ainsi que celle sur la vie privée de la reine du suspense aussi.

L'écrivain, déjà célèbre à l'époque, mariée et mère d'une petite fille, s'est envolé par ses propres moyens, sans donner la moindre explication. Très vite, on a soupçonné le mari infidèle d'être derrière ce mystère. Après neuf jours d'incertitude, un signalement a tout changé. Le mercredi 15 décembre, Agatha Christie a réapparu, à l'Hydropathic Hôtel d'Harrogate, au nord de l'Angleterre, à six heures de train de Londres.

Deux jours plus tard, un médecin et un neurologue ont indiqué qu’elle souffre d'une perte de mémoire. La police est vexée, persuadée que l'écrivain célèbre a mené tout le monde en bateau et joue les amnésiques. La romancière a gardé le silence sur ces onze jours de disparition, avec aucune envie d'en parler. Un peu plus d'un an après les faits, elle a accepté de s'expliquer.

"C'est quelqu'un qui ne mentait pas. Je ne vois pas pourquoi elle aurait menti dans ce cas-là. Ce qui est curieux, c'est que personne n'a jamais vraiment voulu la croire. On a continué à dire qu'elle avait organisé sa disparition, que c'était pour énerver son mari, le rendre jaloux et faire parler de sa vie privée au public. Ce qui est totalement faux", témoigne Béatrix de l’Aulnois, journaliste dans L'Heure du crime.

Elle poursuit : "Elle s'est retrouvée sous l'identité de son mari et a avoué qu'elle était très heureuse et qu'elle n'a plus jamais retrouvé cette paix qu'elle avait connu dans ces onze jours où elle avait changé d'identité".

Jusqu'à sa mort, le 12 janvier 1976, cinquante ans presque jour pour jour après l'affaire de la disparition, Agatha Christie a obstinément gardé le silence sur cet événement. Agatha Christie a divorcé deux ans après la disparition. Son deuxième mari, l'archéologue Max Mallowan, a dit qu'après toute cette histoire, Agatha Christie est devenue insaisissable.

L'invitée de "L'Heure du crime"

- Béatrix de l’Aulnois, journaliste, ancienne rédactrice en chef adjointe du magazine "Marie-Claire". Auteur du livre "Les Mille vies d’Agatha Christie", aux éditions Texto.









