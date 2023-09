En pleine Coupe du monde de rugby, qui se tient actuellement en France, le ministère de la Santé a annulé deux campagnes de prévention sur les risques de l’alcool, après avoir subi des pressions du lobby de l’alcool. "Donc si ça se trouve ça veut dire que finalement l’alcool est bon pour la santé ? Donc on peut picoler dès le matin !", s'enthousiasme Philippe Caverivière.

L'ancien ministre de la Santé, François Braun, avait annulé ces campagnes de prévention. "En même temps François Braun avait plus une tête de chasseur que de docteur. Il était tout rougeau. À mon avis, il a dû céder aux lobbys contre deux cubis de villageois", devine Philippe Caverivière. "Alors on le rappelle, sans alcool, la fête est plus folle, mais sans bière le rugby c’est moins bien. À voir la détresse des supporters devant l’absence de houblon, j’ai l’impression que si tu leur enlevais le ballon, ils seraient moins contrariés".