VIDÉO - Philippe Caverivière : "Pour le gouvernement, l'iPhone 12 est devenu la nouvelle abaya"

À cause d'ondes trop puissantes, qui dépassent la limite fixée par la réglementation, Apple a retiré l'iPhone 12 de la vente. En réponse, le ministre chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, menace aussi de rappeler tous les modèles. "Pour le gouvernement, l’iPhone 12 est devenu la nouvelle abaya", s'exclame Philippe Caverivière. "Vous avez tous oublié l’iPhone 12, on ne sait plus à quoi il ressemble. C’est le même que le 15, mais 1.000 euros moins chers.

Autre sujet de l'actualité, le sénateur LR Bruno Retailleau a provoqué l'indignation en évoquant les "belles heures de la colonisation", ce qui n'est pas au goût de Philippe Caverivière. "Est-ce qu’il n'aurait pas mieux fait de fermer sa gueule ?", s'interroge-t-il. "Si vous étiez blanc et riche, je me doute que ces années passées à exploiter des locaux n’étaient pas des plus désagréables. Au final, les seules belles heures de la colonisation, c’était les premières heures de la décolonisation", souligne l'humoriste.