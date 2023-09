VIDÉO - Poutine-Kim Jong-Un : "Le travail des journalistes rendu très difficile par leur décès", lance Caverivière

Poutine et Kim Jong-Un : "Le travail des journalistes russes et coréens rendu très difficile par leur décès"

Ce mercredi 13 septembre, Philippe Caverivière a fait honneur à l'Alsace avec Jean-François Bohnert, originaire de la région. En tant que procureur de la République financier, il dirige le Parquet National Financier. "Vous prenez aux riches fraudeurs pour redonner aux pauvres. Vous êtes un peu un Robin des Bois", résume-t-il. "La liste des personnes avec qui vous ne partirez pas en vacances est plutôt longue : Nicolas Sarkozy, Bernard Laporte, Brice Hortefeux... Vous avez aussi fait condamner l'ancien ministre Michel Mercier", énumère le chroniqueur.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un est en Russie pour rencontrer son homologue Vladimir Poutine. "On aimerait tous avoir des détails sur cette rencontre, des informations plus précises, mais ça ne va pas être évident puisque le travail des journalistes russes et coréens est rendu très difficile par leur décès", raille Philippe Caverivière. "C’est étonnant, Kimi et Vladou jouent les gros bras en public, mais vont passer plusieurs jours tous les deux dans un lieu secret, isolés dans la toundra, il y a une charge érotique".