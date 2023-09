Alex Vizorek : "Si Poutine te donne rendez-vous, c'est mieux d'éviter l'avion"

Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, pourrait bientôt rencontrer le maître incontesté de la Russie, Vladimir Poutine, selon la Maison-Blanche. "C'est un peu comme si Dark Vador invitait Hannibal Lecter à une bamboche. Ça se passera a priori à Vladivostok, dans un train blindé. Et c'est malin : parce qu'en ce moment quand Poutine te donne rendez-vous, c'est mieux d'éviter l'avion", a réagi Alex Vizorek, mercredi soir sur RTL, en référence à la mort du leader du groupe Wagner Evgueni Prigojine, tué dans le mystérieux crash d'un avion. "Devinez pourquoi ils vont se voir. Pour parler du film Barbie ? Non. Pour une partie de Uno ? Non", enchaîne l'humoriste belge. "Apparemment, la Corée du Nord compte aider la Russie à reconstituer son stock d'armes", nous apprend-il.

La "Vizo conférence" de mercredi s'est également penchée sur les déclarations d'Anne Hidalgo. "La ville de Paris est bien gérée", a assuré mercredi sur LCI la maire de la ville. "Si elle ne le dit pas, personne ne va le dire", a estimé Alex Vizorek.

