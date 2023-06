Fête des mères : pourquoi il faut acheter des fleurs françaises

Le bouquet de fleurs sera sans doute le cadeau le plus offert aux mamans dimanche 4 juin à l'occasion de la fête des mères.

Et pourquoi ne pas privilégier les fleurs françaises - notamment la pivoine, une fleur de saison - pour soutenir les professionnels tout en étant dans une démarche écologique responsable ? Une simple rose, si elle vient d'Equateur ou du Kenya, présente en effet un lourd bilan carbone.

Les producteurs de fleurs coupées en France sont passés dans les années 90 de 8.000 à (seulement) 400 aujourd'hui. Il reste encore des défenseurs de la fleur tricolore. Chez Stéphane Chanteloube, à Gerzat (63), une fleur sur deux est française. À ses yeux, elle est gage "d'excellence" et, à qualité égale, elle n'est "pas plus chère que ses concurrentes venues de l'autre bout du monde". Et de poursuivre : "Il faut défendre nos producteurs. La fleur française doit rester, car on a une très belle qualité de fleurs françaises."

Les clients semblent de plus en plus sensibles au local, voire au très local. "C'est idiot de faire venir les fleurs de l'étranger alors qu'on a tout sur place", lâche une femme du côté de Clermont-Ferrand. Une autre abonde : "J'essaye en général de faire attention. Il faut plutôt faire marcher l'économie locale."

