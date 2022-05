Ce dimanche 29 mai, les Français célèbrent leur mère. Dans les écoles maternelles et parfois primaires, les professeurs aident les enfants à fabriquer des cadeaux pour la femme de leur vie. Mais aujourd'hui, le modèle familial a changé. Il existe des familles monoparentales, recomposées, avec des parents du même genre… et certains enfants n'ont donc pas de maman, ou plusieurs.

RTL a donc rencontré deux professeurs des écoles, ayant à leur charge une classe de moyenne section (les élèves y ont entre 4 et 5 ans). Morgane a déjà rencontré des enfants qui n'avaient pas de famille dite "classique". Elle se souvient d'une jeune enfant qui était placée, qui ne vivait pas avec ses parents. Face à cette situation, pour la première fois de sa carrière, elle a décidé de préparer la "fête des gens qu'on aime" plutôt que la fête des mères. "Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le poème de la fête des mères, et on écrit un mot pour la personne qu'on aime." La jeune élève qui a marqué l'esprit de Morgane a décidé de célébrer sa tante, qui est la personne qu'elle voit le plus : "Pour elle, c'était la fête de tata au lieu de la fête de maman", confie la jeune enseignante.

Cette initiative est partagée par Céline, qui organise une "fête des parents". Professeur des écoles depuis 18 ans, elle évoque des collègues qui sont "convaincus que l'école n'a pas à endosser le rôle de fournisseur officiel de la fête des mères ou des pères."

Lorsque les deux enseignantes se retrouvent face à un enfant dont la famille n'est pas composée d'un père et d'une mère, elles se tournent dans un premier temps vers la discussion. De plus, les équipes enseignantes sont généralement au courant de la situation familiale de chaque enfant, par les rencontres avec les parents ou en voyant qui vient chercher l'enfant à la sortie des classes.

Selon Morgane, cette discussion permet à la classe de très bien accepter le fait de célébrer la "fête des gens qu'on aime" plutôt que la fête des mères ou des pères. "Les mamans ont plus de problème que les enfants" face à ce changement, explique-t-elle. Mais ici encore, une discussion expliquant la situation des autres élèves de la classe règle généralement les choses.

