VIDÉO - Philippe Caverivière : "Les Mousquetaires auraient pu s'appeler les Misérables mais c'était moins vendeur"

Ce lundi 6 mars, Philippe Caverivière a parlé de sa notoriété et du fait qu'il ne puisse plus faire ses courses normalement : "Encore la semaine dernière une dame m’arrête, et me dit 'ça vous embête...', moi, réflexe de people, je l’ai prise par l’épaule, j’ai souri pour le petit selfie, et c’est là qu’elle a ajouté 'ça vous embête de m’attraper la boite de Chocapics ?' C’était très gênant."

Alors que les Français font face à une inflation très importante, l'humoriste indique que Thierry Cotillard, via ses magasins Intermarché et Netto, a eu raison de miser sur le discount : "Et en même temps, un patron de supermarché qui dirait 'moi je mise tout sur la boite de pâté Hénaff à 32 balles, rien à carrer du pouvoir d’achat des ploucs', ça ne serait pas très commerçant."

De même, Philippe Caverivière a estimé que le nom du groupe, "Les Mousquetaires" est un "super choix de nom volé à la littérature" : "Au début, ils avaient pensé à l’appeler les Misérables, mais c’était moins vendeur".



