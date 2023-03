Philippe Caverivière : "Jean-Louis Debré et Jacques Chirac, ce sont les Roland et Larqué du RPR"

Ce vendredi 3 mars, Philippe Caverivière ne tarit pas d'éloges sur Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale. "C'est une parole sage et consciente des enseignements du passé, résolument tournée vers les défis de demain", assure-t-il... ou presque. "Je ne sais pas du tout de quoi Jean-Louis a parlé", finit-il par avouer alors qu'il ne pouvait être en studio ce vendredi.

Les hommes et femmes politiques sont-ils tous des acteurs nés ? Philippe Caverivière a son avis sur la question. "Qui a déjà entendu Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse en meeting vous répondra : 'non, pas tous'". Et ce, alors que l'ancien président du Conseil constitutionnel s'investit désormais pleinement dans le théâtre.

Et l'humoriste de RTL de rendre hommage au tandem formé par Jean-Louis Debré avec un ancien président de la République. "Pour les Français, vous incarnez surtout une amitié indéfectible avec Jacques Chirac. Jean-Louis et Jacquot, ce sont un peu les Thierry Roland et Jean-Michel Larqué du RPR"

