Suite aux attaques subies par Israël samedi, la classe politique française a condamné ces actes barbares, mais la France Insoumise a, elle, cultivé les ambigüités. "Les insoumis, c'est des ados attardés, ils disent systématiquement l'inverse de leurs parents", explique Philippe Caverivière.



La riposte israélienne a débuté et promet d'être violente, une conséquence auquel le Hamas aurait dû réfléchir selon Caverivière : "Le Hamas, on dirait un peu Michel Houllebecq qui irait voir Cédric Doumb" en lui mettant un grand coup dans les roubignoles en lui disant : 'Ça va baltringue ?' Certes, sur le coup, tu lui fais mal, mais tu ne sais pas à quoi tu t'exposes dernière" plaisante-t-il.

Selon l'humoriste, les conséquences se feront aussi sentir ici en France : "Qui dit nouvelle guerre, dit nouvelle hausse des prix. À cause du Hamas +30% sur les endives, et à cause de la bande de Gaza +80% sur les rillettes. On nous a déjà fait croire avec la guerre en Ukraine que les chips et le Nutella avait augmenté", conclu-t-il.

