VIDÉO - Philippe Caverivière : entre le séisme et la rentrée du RN, "les temps sont durs pour les Marocains"

Le Maroc a été frappé par un séisme de magnitude 7, qui a dévasté la région de Marrakech le 8 septembre. "C’est pour cette gentillesse et cette hospitalité qu’on aime tellement le Maroc", annonce Philippe Caverivière, qui souhaite apporter son soutien aux pays. En plus du séisme, "c’est aussi la rentrée du RN et de Marine Le Pen : décidément, les temps sont durs pour les Marocains", souligne l'humoriste.

Face à cette tragédie, Philippe Caverivière a étrangement reçu de nombreuses sollicitations. "Il y a eu un truc très mignon dans cette horreur, c'est que j’ai reçu des dizaines de messages de célébrités ou d’anonymes qui m’ont écrit "comment va la famille de ta femme ?"", raconte-t-il. "Merci c’est adorable, ça va grâce à Dieu... et grâce à la géographie surtout car elle est algérienne, c’est un autre pays ! Vous vous êtes trompé d’arabe, mais merci !", s'est amusé le chroniqueur.