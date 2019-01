publié le 27/01/2019 à 03:28

Entre Bernard-Henri Levy et Charles Consigny, le débat a été houleux samedi 26 janvier sur le plateau de On n'est pas couché. Invité pour présenter sa pièce Looking for Europe, Bernard-Henri Lévy a été interrogé sur le mouvement des "gilets jaunes", dont l'acte XI a eu lieu ce week-end.



"Dès le premier acte, j'ai senti quelque chose de mortifère", a lancé le philosophe, évoquant notamment des actes et paroles antisémites, homophobes et xénophobes constatés lors de certaines manifestations pour étayer son propos.



Mais rapidement, le ton est monté entre BHL et Charles Consigny. Si les deux hommes s'accordent sur le bien fondé des motivations premières du mouvement, ils sont en revanche en désaccord total sur ce qu'il est devenu au fil des semaines.

Quand le polémiste juge légitime la mobilisation et sévère la réponse des autorités vis-à-vis de certains "gilets jaunes", le philosophe considère au contraire qu'une majorité de manifestants n'est plus dans une démarche constructive. "Je connais la différence entre un mouvement social porté par une colère vraie et une colère qui ne veut rien d'autre que le rien", a-t-il lancé. Le dialogue entre les deux hommes a été impossible, chacun campant sur ses positions.

