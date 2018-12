publié le 22/12/2018 à 12:22

Quelle sera l'ampleur de la mobilisation des "gilets jaunes" à l'approche des fêtes de fin d'année ? La question se pose alors que certains manifestants ont appelé à un acte 6 ce samedi 22 décembre.



Si la mobilisation semble une nouvelle fois en recul à la mi-journée, certains irréductibles ont une nouvelle fois décidé de faire entendre leur colère. À Paris, théâtre de violents affrontements lors des manifestations précédentes, la circulation était normale aux abords des Champs-Élysées, avec une présence discrète des forces de l'ordre.

En revanche, plusieurs centaines de "gilets jaunes" ont décidé de répondre à l'appel d'Éric Drouet, l'une des figures du mouvement. Dans un message posté sur sa page Facebook dans la matinée, ce dernier a donné rendez-vous aux manifestants sur la butte Montmartre, dans le IXe arrondissement de Paris.

Sur le parvis du Sacré Coeur, où les manifestants se sont rassemblés dans un premier temps, certains "gilets jaunes" ont été filmés en train de chanter une chanson de Dieudonné intitulée La quenelle.

¿¿ A Montmartre, plusieurs gilets jaunes entonnent "La quenelle", chanson de l'humoriste antisémite Dieudonné pic.twitter.com/B0IySJFgzX — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 22 décembre 2018

Les manifestants se sont ensuite mis en marche dans les rues de la capitale. Une manifestation qui se déroule, à l'heure actuelle, dans le calme alors que des centaines de forces de l'ordre sont une nouvelle fois mobilisées en ce week-end de Noël.



Depuis le pic du 17 novembre et les 282.000 manifestants recensés, la mobilisation est en baisse. Ils étaient 166.000 "gilets jaunes" à manifester le 24 novembre, 136.000 les 1er et 8 décembre et 66.000 le 15 décembre.



Les gilets jaunes à Montmartre ! #22Décembre pic.twitter.com/ow0KiLfFZH — Lucas Burel (@L_heguiaphal) 22 décembre 2018