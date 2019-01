et AFP

publié le 26/01/2019 à 22:19

En écho au mouvement "Nuit Debout" qui avait eu lieu en avril 2016 sur la place de la République, plusieurs centaines de manifestants ont profité de cet 11ème acte de mobilisation samedi, pour lancer, sur cette même place, la première "Nuit Jaune". Une initiative rapidement écourtée par les forces de l'ordre.



La place de la République a été rapidement évacuée ont constaté des journalistes de l'AFP. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, d'un canon à eau et tiré des grenades de désencerclement, repoussant les "gilets jaunes" sur une partie de la place. De nombreux manifestants se sont plaints d'avoir été évacués de la place alors que le rassemblement, nommé "Nuit jaune", était autorisé selon eux jusqu'à 22H00.

"Je suis pour occuper jour et nuit, 24h/24. On discute, on essaie de trouver des solutions mais il faut être présent, il faut que les gens voient du jaune. C'est une première, c'est historique ce soir", expliquait en fin d'après-midi Dan, au micro RTL de Vincent Serrano.