Frank Dubosc n'a aucun souci pour revendiquer son statut d'"artiste populaire", l'assumant "complètement". C'est ce qu'il a déclaré sur le plateau d'On n'est pas couché, déclarant qu'il "aime ça" et qu'il "aime son public".

Mais Frank Dubosc ne se cantonne pas à ce statut pour autant. "Je fais vraiment une différence entre qui je suis, moi, et puis ce que je fais." Mettant en avant l'éclectisme de ses goûts "Je suis spectateur de différentes choses", il dit faire peu de cas de l'opinion publique : "Ça m'importe pas vraiment qu'on se dise il est intelligent ou pas. Mes proches le savent, ça me suffit".

Il tient aussi à souligner la difficulté du métier d'humoriste, sans cesse comparé à d'autres "Nous, on fait rire et on a cette difficulté...Comparer l'humour, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on entend les gens dire "lui, il me fait rire, lui, il me fait pas rire". La difficulté, qu'on a, c'est de plaire au plus grand nombre. On pleure des mêmes choses mais on ne rit pas des mêmes choses".