publié le 20/11/2019 à 10:38

"Ne jamais réveiller un lion qui dort... CopyComic tu veux détrôner le duc!? Mauvaise idée..." : l'humoriste Thomas Ngijol s'est défendu avec véhémence contre les accusations de plagiat par le vidéaste anonyme CopyComic, qui a pointé dans une vidéo de 10 minutes les ressemblances entre ces sketchs et des blagues de Richard Pryor, Chris Rock, Dave Chapelle ou Eddy Murphy.



"Tu ne connais rien à mon métier. Tu n’as jamais tout sacrifié, fait la queue pour essayer cinq minutes dans une scène ouverte, prendre un bide, se sentir seul. (...) Je suis un enfant qui a navigué comme beaucoup entre la culture française et la culture américaine. Plus que de l’inspiration j’appelle ça de la culture imbécile de Copy Couillon!", attaque Thomas Ngijol, détaillant ensuite la dizaine de passages incriminés, dans une vidéo comptant plus de 160.000 vues deux jours après sa publication, par celui qu'il qualifie de "pauvre ivrogne viral". "L'important c'est d'avoir sa propre identité. J'ai vu moi-même de jeunes humoristes venus me voir en spectacle ou autre, s'inspirer de mon travail, que dire au final ??"

"Pauvre Copy Caca, franchement tes méthodes de délation sont tellement vieille France... Est-ce un héritage? Ton papy pendant l’occupation avait-il balancé des familles juives sous le nom de Copy Nazi?", continue le réalisateur de Case départ. Les vidéos de CopyComic, un internaute gardant l'anonymat, épinglent sur YouTube les auteurs présumés de plagiat. Parmi eux, Tomer Sisley, Jamel Debbouze, Michael Youn et Gad Elmaleh. Ce dernier avait reconnu en septembre 2019 "une partie de vrai" dans ces attaques qui ont mis un coup de projecteur sur les pratiques pas toujours reluisantes du monde du stand-up.