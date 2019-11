publié le 21/11/2019 à 06:32

C'est officiel, l'application mobile et le site Internet dédiés à la formation professionnelle "Mon compte formation" sont lancés. A partir de ce jeudi 21 novembre, il est possible d'installer cet outil sur votre téléphone pour accéder à un grand nombre de formations.

Concrètement, une fois l'application installée sur votre mobile, vous devrez renseigner votre numéro de sécurité sociale. Vos droits, si vous en avez déjà, qui étaient stockés sur votre compte personnel de formation, seront transférés automatiquement sur cette nouvelle plateforme.



Pour le lancement, 100.000 sessions de formations seront disponibles immédiatement. L'application propose plusieurs services pour vous repérez parmi ces propositions. La géolocalisation vous permettra de repérer les plus proches de chez vous. Vous pourrez aussi comparer les prix et les avis des personnes formées avant vous. Enfin, vous pourrez vous inscrire et payer directement depuis l'application.

Ce compte concerne potentiellement 25 millions de Français. Pour Pierre Courbebaise, président de la Fédération de la Formation professionnelle, l'application offre une "liberté de choix". Au micro de RTL, il explique également qu'il y aura la possibilité d'avoir des formations "à distance, en présentiel ou les deux". Il rappelle également que l'employeur n'aura pas "son mot à dire" sur le choix de formation et que "tout le monde sera libre de son choix".

Enfin, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'électronique, il est d'ores et déjà possible d'obtenir des conseils auprès des organismes de formation eux-mêmes, ou encore de Pôle emploi.