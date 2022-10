VIDÉO - Mathieu Madénian : son message à Louis Bodin concernant la météo

Mathieu Madénian n'est pas dans une grande forme. L'humoriste est touché, ce mardi 11 octobre, par un petit rhume. Il explique ce rhume par la météo aléatoire constatée ces dernières semaines et souhaite en parler avec Louis Bodin, "Évelyne Dhéliat dans le corps de Jeff Bezos", comme l'appelle Mathieu Madénian. "Dites à vos collègues d'arrêter de nous gonfler avec les normales saisonnières", a demandé l'humoriste au météorologiste.

"Le dimanche, c'est torse nu en train de faire un barbecue. Le lundi, tu pars au boulot en tire-fesses", pointe du doigt l'humoriste. Mathieu Madénian évoque la grande marche climatique qui aura lieu ce dimanche contre l'inaction du gouvernement. Pourtant, selon lui, le président de la République est anti-gaspillage et fan du recyclage. "Il garde ses ministres alors qu'il devrait en jeter certains", remarque-t-il.

Grand supporter de l'Olympique de Marseille, comme le chef de l'État, Mathieu Madénian est déjà prêt pour la rencontre entre l'OM et le PSG. "Honnêtement, (Emmanuel Macron) a autre chose à foutre que de s'occuper du climat", pense l'humoriste. Et il croit peu à victoire de son équipe face au rival parisien, "je crois qu'il y a plus de chances que la planète se refroidisse que l'OM batte le PSG."

