Le meilleur de Laurent Gerra avec Roselyne Bachelot et Philippe Martinez

publié le 01/02/2020 à 10:53

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit même si nous sommes victimes de coupures de son à RTL. "Ah que c'est nous autres, à la CGT, qu'on a décidé de vous couper l'électricité", assure le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, imité par Laurent Gerra. "Tant que Macron il nous spoile nos droits au repos bien mérités qu'on a droit, on coupe le son", ajoute le syndicaliste.

"Bah que nous à la CGT on est comme ça et qu'on se laisse pas faire et qu'on va aller jusqu’au bout de nos idées qu'on n'a pas et que c'est pas nous qu'on doit avoir", continue Philippe Martinez, par la voix de l'imitateur. Un raisonnement pas très constructif. "Et je coupe le son, et je remets le son", s'amuse le syndicaliste plusieurs fois.



Roselyne Bachelot allait enregistrer Les Grosses Têtes quand elle a entendu qu'on parlait du terrible virus chinois sur RTL. "Du temps où j'étais ministre de la Santé, il y a eu aussi un virus mortel, le H1N1. Comme j'avais commandé 94 millions de vaccins et que les Français n'en n'ont pas eu besoin, il m'en reste 93 millions au congélateur. C'est intéressant", assure l'ancienne ministre de la Santé. "Je vais donc donner l'exemple en vaccinant toute la rédaction. Allez, allez, on baisse son pantalon, même Monsieur Calvi".

Hubert Reeves s'inquiète d'un virus venu de l'espace

Hubert Reeves souhaite intervenir sur le débat du virus chinois. "En tant qu'astrophysicien, c'est de notre responsabilité, à nous autres les scientifiques, d'avertir que ce virus, il peut venir de l'espace. Une civilisation située à des milliards et des milliards d'années-lumière de notre galaxie", assure Hubert Reeves.