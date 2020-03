La chronique de Laurent Gerra du 25 mars 2020

publié le 25/03/2020 à 09:51

Hubert Reeves conseille pour ce confinement, de "prendre votre mal en patience en mangeant des soupes en sachets et en faisant du tapis roulant au plafond attaché par des ficelles". Mais pour le célèbre scientifique québécois "le pire dans ces expériences du confinement c'est que si ça continu Bono le chanteur des U2 là avec ses lunettes jaunes, il risque de se mettre en duo avec M.Pokora sur YouTube pour faire une chanson humanitaire sur le coronavirus, et croyez-moi ce sera pire que de se faire aspirer par un trou noir".

Mademoiselle Jade reçoit ensuite Michel Drucker qui vient témoigner de sa routine confinement : "Trois heures de vélo tous les matins, pas d'alcool, pas de tabac, 5 fruits et légumes par jour, magnifiques les fruits et légumes c'est plein de fibres et vitamines qui boostent les défenses immunitaires, magnifiques les défenses immunitaires".

Et le confinement ça permet aussi à certains écrivains de tenir des journaux de confinement. Pour Yann Queffélec le temps n'est jamais long : "On fait des galettes complètes avec supplément oignons, on recoud les filets, on rafistole les coiffes bigouden, on épluche les artichauts prince de Bretagne, on entend le loup, le renard, la belette, c'est génial la Bretagne !"