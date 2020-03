La chronique de Laurent Gerra du 26 mars 2020

publié le 26/03/2020 à 10:22

Le livre de François Hollande destiné aux enfants dans lequel il décrit les institutions et les valeurs de la République est un véritable succès en librairie. L'ancien chef de l'État se satisfait pleinement que "les chiffres de (s)on livre pour enfants s'envolent" et va même jusqu'à se définir comme le "J.K Rowling français". "Harry Potter n'a qu'à bien se tenir" prévient même l'ancien président de la République.

En ces temps de réclusion volontaire, le moment est idéal pour se replonger dans les grands classiques du cinéma et de la littérature. Parmi eux figure le film La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, qui pourrait pleinement être transposé dans ces temps de guerre contre le coronavirus avec Bourvil, Jean Gabin et Louis de Funès. "C'est encombrant tous ces rouleaux de papier et tous ces masques à trimbaler à travers Paris. C'est plus lourd qu'on pensait, il va falloir 2.000 euros de plus", regrettent d'ailleurs les intéressés dans ce remake.

Enfin, imaginons une version sous coronavirus de Calmos, film iconique de Bertrand Blier avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle. Mademoiselle Jade, qui interprète une femme, demande où se trouve la rue Gustave Flaubert. "Qu'est-ce que vous allez foutre rue Gustave Flaubert" lui rétorque Jean-Pierre Marielle, qui demande : "Vous avez pas vu les consignes ?". Agacé, il ajoute : "Il faut vous confiner chez vous alors m’emmerdez pas et restez à 2 mètres".