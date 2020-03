La chronique de Laurent Gerra du 24 mars 2020

publié le 24/03/2020 à 11:04

Bruno Lochet s'interroge sur les limites du confinement : "Sur l'attestation de déplacement dérogatoire, on peut cocher la case pour aller travailler, la case pour faire ses courses, la case pour aller chez le docteur et la case pour faire du sport, mais elle est où la case pour aller aux p*tes ?". Et si Bruno Lochet est confiné avec Madame Lochet, la rupture de médicaments a eu raison de leur couple : "À chaque fois que je la touche elle me dit qu'elle a la migraine, et vu que mon pharmacien il est en rupture de stock de paracétamol je suis obligé de la croire".

Mademoiselle Jade reçoit ensuite Patrick Sebastien qui est venu partager son secret pour bien vivre son confinement : "Un homme heureux est un homme qui sait transformer les épreuves de la vie en opportunité pour avancer" dévoile Patrick Sebastien. "Je veux vivre en suivant les conseils du Dalaï-lama, en me reconnectant avec mon moi intérieur (...). J'ai bien essayé de me mettre un doigt dans le c*l mais mon moi intérieur ça ne l'a pas fait réagir".

L'épidémie de coronavirus impose de strictes mesures de confinement et ce, même dans les petits villages du fin fond de la Garrigue. Yves Montand ne veut pas faire preuve de solidarité avec ses voisins : "Des masques tu as dit ? Peut-être bien qu'il m'en reste des masques et du papier toilettes, mais tu sais de nos jours c'est comme les pâtes et le riz, c'est devenu rare, et quand c'est rare...c'est cher".