Le meilleur de Laurent Gerra avec François Hollande et Gérard Depardieu

publié le 29/06/2019 à 09:13

Selon nos confrères du Monde, depuis les élections européennes, les proches de François Hollande ne croient plus à son retour providentiel. L'intéressé lui-même regrette que "les socialistes ne veulent plus de moi, je ne reviendrai jamais à l’Élysée ! ". Dans son malheur, l’ancien président de la République peut toujours compter sur l’un de ses plus illustres prédécesseurs, François Mitterrand : "Les Français ont la mémoire courte, j’en sais quelque chose. Le moment venu, tu réuniras la gauche". Dubitatif, François Hollande souligne que "même à gauche, ils disent que mon bilan n’est pas bon. Son prédécesseur tente alors de positiver : " Tu ne peux pas faire pire, c’est déjà ça. Fais les rêver ! "

En cet épisode de canicule, Gérard Depardieu a fait part à mademoiselle Jade des inconvénients des fortes chaleurs et notamment de son agacement envers les médias : "Il est impossible d’allumer sa télé sans tomber sur un journaliste avec des auréoles sous les bras en direct devant une fontaine. C’est les mêmes qui l’hiver sont en anorak devant les péages d’autoroute bloqués par la neige et à l’automne avec des bottes dans les inondations ! Ils l’ont acheté où, leur carte de presse ?".

Son interlocutrice tente de l'apaiser en soulignant que "l’information du jour c’est quand même que la France traverse un sévère épisode de canicule". Visiblement pas convaincu, l'acteur français réplique : "Chaque année, l’été y fait chaud. T’appelles ça d’l’info ? Il suffit d’prendre ses précautions et pis c’est tout".