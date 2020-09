Le meilleur de Laurent Gerra avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy

publié le 19/09/2020 à 10:12

Alors que le maire EELV de Bordeaux, Pierre Hurmic, a récemment fait polémique en annonçant la fin des sapins de Noël sur les places publiques de sa ville, Alain Juppé, ancien maire bordelais a regretté cette décision : "Pour toutes les villes victime des zinzins verts, je vais lancer un hashtag #BalanceTonMaireAuCompost".

De passage dans les studios de RTL, Nicolas Sarkozy est revenu sur la polémique après son passage sur le plateau de l'émission Quotidien, jeudi 10 septembre. Ce jour-là, l'invité de Yann Barthès avait fait une association entre l'ancien titre du livre d'Agatha Christie Les Dix petits nègres, et des "singes". Il s'en offusque : "Et bah voilà, j'en étais sûr, on m'invite dans les médias où c'est qu'on peut plus rien dire, pour que je dise des trucs qu'on peut pas dire, et qu'on va dire après que je les ai dits ?".

L'ancien président de la République a dit préférer lire la presse d'investigation comme Gala, plutôt que de polémiquer : "Ils prennent le temps de l'enquête, de la réflexion et de l'analyse. Regardez : page 37, Nicolas Sarkozy, où c'est qu'il a fait pleurer d'émotion une jeune fille en lui signant son livre". Enfin, Nicolas Sarkozy a commenté la sortie prochaine d'un film dans lequel Jean Dujardin jouera un rôle inspiré de l'homme politique : "Entre nous, je préfère que ça soit Jean Dujardin plutôt qu'Omar Sy. Je sens que ça va être encore mal pris".