La chronique de Laurent Gerra du 16 septembre

publié le 16/09/2020 à 10:02

Au micro de RTL, François Bayrou est revenu sur ses premiers pas en tant que haut-commissaire au Plan. "J'ai été très productif, j'ai déjà déniché de nombreux plans", a assuré le maire de Pau, "par exemple, un magnifique lave-linge, capacité 5 kilos, tambour de 38 litres, essorage 800 tours/minute, pour seulement 100 euros à retrouver sur le site du haut-commissariat au plan, onglet 'Bon plan électroménager'".

Jean-Pierre Pernaut est ensuite revenu sur l'opération SOS Village, lancée dans son JT sur TF1 et qui permet aux commerces des villages ruraux de trouver des repreneurs : "Comme le dit si bien Maximilien Foissard, le célèbre poète de la ruralité : 'Un village sans commerces, c’est comme une fanfare sans trompettes'".

Alors qu'une journaliste américaine a affirmé que le vocabulaire du vin était sexiste, Patrick Sébastien recevait plusieurs invités, dont Michel Houellebecq et Alain Finkielkraut. "Au lieu de se faire la guerre des sexes, on ferait mieux de s’écouter avec bienveillance entre hommes et femmes, parce que la bienveillance, c’est que de l’amour", a assuré l'animateur.