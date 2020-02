La chronique de Laurent Gerra du 24 février

publié le 24/02/2020 à 09:21

De retour de Bruxelles, Emmanuel Macron s'est immergé dans les différents stands du Salon de l'Agriculture afin de pouvoir enfin retrouver ses pénates présidentielles à l'Élysée. "Brigitte, je suis rentré. Je ne t'ai pas rapporté de poules, on m'a offert des riz-de-veau". Sa femme l'interroge sur l'odeur ambiante. "Ça doit être moi, Brigitte, j'ai passé des heures à faire des câlins aux animaux, j'ai même causé avec une 'gilet jaune'".

Au Salon de l'Agriculture, justement, se trouve Jean Lassalle. "Ça se passe mal ici. Je cherchais l'espace bovin pour exposer ma marguerite et je me suis égaré aux rayons dégustation. On a essayé de me faire manger du from'algue, du faux fromage à base de jus algue. Je lui ai envoyé ma main dans la figure".

Enfin, Christophe Castaner a tenu à réagir après ses propos sur les divorces d'Olivier Faure. "Vous aurez pas un petit vodka pomme ? Je sors d'un after au Montana il faut que je sois en forme avant le before au Medellin. Pas de café, ça m'excite, je risque encore de dire des conneries sur les divorces d'Olivier Faure. En tant que ministre de l'Intérieur, j'ai des fiches sur les conneries de tout le monde, je sais qu'Olivier Faure se fait faire des gâteries dans son bureau. Il en est mort. Ah non zut, j'ai confondu avec Félix Faure".