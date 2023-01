VIDÉO - "La torpeur s'ajoute à l'horreur" : Bertrand Chameroy réagit au retour d'Anne Hidalgo en Ukraine

Ce lundi matin, Bertrand Chameroy s'est levé du bon pied pour accueillir l'invité du jour : Brad Pitt. L'acteur américain venu présenter Babylon, le dernier film de Damien Chazelle, a répondu aux questions d'Amandine Bégot et de Stéphane Boudsocq. Toutefois, mauvaise nouvelle : l'interview a été enregistrée ce week-end dans un hôtel parisien.

Pour une fois qu'il y a une star internationale dans la matinale, vous l'enregistrez ?! En revanche, quand c'est Jean-Louis Bourlanges l'invité, là évidemment c'est en direct et en studio. Vous avez l'intimité sélective Amandine. Depuis septembre, mes expériences avec des célébrités à RTL se résument à avoir donné un pain au raisin à Éric Ciotti et pris les escaliers avec Marion Maréchal… On est loin des oscars hein !

Je me plains, je me plains, mais y'a pire… L'Ukraine ! Parfois la torpeur s'ajoute à l'horreur. Bientôt un an qu'ils subissent la guerre, et comme si ça ne suffisait pas, il y a quelques jours, lors de ses vœux, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle retournerait à Kiev prochainement. Ils vont devoir se fader la Maire de Paris qui va leur expliquer que les trottinettes sont un fléau.

Je rappelle que lors de sa dernière visite, Anne Hidalgo avait conseillé au frère du maire de Kiev d'investir dans des vélos pour reconstruire la ville. Amis ukrainiens, nous sommes de tout cœur avec vous. En regardant ce qu'il se passe ailleurs dans le monde, je me rends compte que louper Brad Pitt ce n'est pas si grave…

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info