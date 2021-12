La chronique de Laurent Gerra du vendredi 31 décembre

Après les excès des fêtes de fin d'année, certains se mettent au dry january. Un défi consistant à ne pas boire une goutte d'alcool durant le premier mois de l'année. Un challenge que compte relever le chanteur Renaud. "J'aime bien le vin sobre, c'est une belle appellation" confie-t-il à Jade. "Pas un seul verre ? Pas grave, je mangerai les chocolats Mon Chéri qu'on m'a offerts à Noël, avec de la liqueur de cerise, c'est bon ça".

De son côté, Gérard Depardieu n'est pas emballé par ce défi. "Un janvier sec, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie", s'emporte-t-il. "Moi je fais pas janvier sec, je fais janvier cul-sec !". L'acteur veut faire attention à son foie "il faut pas lui changer ses habitudes en janvier, sinon ça le perturbe et il sait plus où il en est. En janvier, il faut lui donner des bonnes graisses qui protègent bien".

Si cette fin d'année se déroulait dans les années 1980, Yves Montand serait sans doute engagé contre la crise climatique. "On devrait faire des émissions sur la crise du climat et se faire payer, comme moi, 800.000 francs, pour montrer que quand on est pas feignant, on peut gagner sa croûte" préconise le chanteur.

Enfin pour ce 31 décembre, Guy Lux aurait été un maître de cérémonie tout à fait adapté. "C Jérôme va pouvoir enfin s'acheter un prénom", rigole l'animateur.