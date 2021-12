La chronique de Laurent Gerra du jeudi 30 décembre

Il y a presque deux ans maintenant : la quasi-totalité de la planète était confinée, en raison de l'émergence de la Covid-19. Un coup dur pour les artistes, comme Céline Dion : "J'en peux plus de ce confinement. Encore un mois, encore un an", crie-t-elle. "Je suis au bout du bigoudi là, vu que je ne peux plus aller chez Carita. Je suis obligée de me faire mes racines toute seule pour me faire mon blond doré. Je vais être obligée de siphonner la Rolls".

Pourtant, sur les réseaux sociaux, vous êtes très actives. Vous avez même organisé un bingo avec vos fans. "Vois-tu ou j'en suis rendu… Obligée d'organiser des bingos sur Twitter. Si ça continue comme ça, je vais passer dans des chiffres et des lettres..."

Mais le plus dur pour Céline Dion reste de s'occuper de ses enfants. "Le pire, c'est mon aîné René-Charles, il passe toutes ses journées enfermé dans sa chambre. Ce n'est pas le coronavirus qu'il va contracter, mais une tendinite aux poignées. Avec la pénurie de papier toilette, je suis obligée de laver ses rideaux trois fois par jour. Je n'en peux plus."

Des mesures de confinement qui ne sont pas toujours respectées. Heureusement l'inspecteur Colombo veille. "Excusez-moi de vous déranger monsieur, on m'a dit que vous sortiez pas mal, malgré les mesures de confinement", avant de trouver beaucoup de pâtes dans les placards du suspect. Un phénomène expliqué par l'économie François Lenglet : "Après l'épidémie, il va falloir écouler les stocks de pâtes que les Français ont constitué pour rien. Donc il faut prévoir une épidémie de gruyère râpée."