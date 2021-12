La chronique de Laurent Gerra du mercredi 29 décembre

En cette période de crise sanitaire, les réseaux sociaux permettent à nos animateurs préférés de rester en contact avec leur public. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, décrypte la relation qu'il entretient avec les téléspectateurs : "L'anglais c'est la langue des news, des breaking news. On a déjà le live, le non-stop, la story, le dézoom, on a remplacé le Tonight Bruce par le Tonight virus et on va ajouter la contention room pour nos experts".

"Ce sont des experts en tout qui viennent tous les jours donner leur avis sur tout", explique Marc-Olivier Fogiel à mademoiselle Jade. "Ils se tiennent par la barbichette et c'est le premier qui rigole qui a perdu", argue-t-il.

Autre animateur phare, Patrick Sabatier, revient sur l'impact qu'ont pu avoir les confinements durant la crise sanitaire : "C'est que du bonheur. Je marche avec des Hollywood chewing-gum à la chloroquine, je me mouche dans mon coude et j'attends qu'on m'appelle pour un avis de recherche. C'est sympa hein ?".